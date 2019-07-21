美批華礙他國開採南海能源　籲停止霸道行為

美國國務院上周六（20日）表示，關注中國阻礙他國在南海開採石油和天然氣的報道，呼籲中方停止霸道行為，避免從事挑釁和破壞南海穩定的活動。



美國國務院的聲明指控，中國的有關行為尤其干擾越南探勘開採石油和天然氣，但無說明事發時間。發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）在聲明提到：「正如國務卿蓬佩奧今年較早時提到，中國以強制手段阻礙南海開發，使東南亞國家聯盟（ASEAN）國家無法開發逾2.5萬億美元（約19.5萬億港元）的可開採能源。」



該聲明亦指控，中國在南海有主權爭議的前哨地點從事造地、軍事化活動，連同使用其他方法，試圖體現其非法的海域主權聲明，包括使用海上民兵去恐嚇、強逼及威脅其他國家，破壞區內和平及安全。美國堅決反對任何一方，採取脅逼和恐嚇手段，體現其聲稱的海域或領土主權。



中國勘探船「海洋地質8號」和武裝海警船與越南的海警船，本月初在有主權爭議的南沙群島萬安灘對峙。中國外交部發言人耿爽上周五（19日）曾指，希望越方尊重中方海域主權和管轄權，不要採取可能令局勢變複雜的行動。