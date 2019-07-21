搞笑倡闖51區竟獲185萬人響應　大學生︰請別那樣做

美國內華達州沙漠的「51區」（Area 51）一直被傳是軍方研究外星人的地點，種種神秘猜測不斷。加州一名大學生上月底搞笑在社交網Facebook（Fb）創設活動，聚眾一同以動畫式跑姿衝入51區。沒想到，活動旋即吸引185萬人聲稱參與，甚至驚動美國空軍呼籲網民勿以身試法。該名大學上周四（18日）受訪時表明一切純屬忽發奇想，稱︰「請不要那樣做。」



加州20歲大學生羅伯茨（Matty Roberts）在上月27日在Fb設立名為「衝入51區，他們無法阻擋我們全部人」的活動，廣邀網民稱︰「如果我們以《火影忍者》的方式跑步，我們會比子彈更快。去看外星人吧。」搞笑活動迅即成為熱話，海量網民湧入響應，有關51區和空軍的惡搞笑話不斷。除了185萬人表明參加外，亦有138萬人在活動頁面表示「有興趣」。



美國空軍發言人其後表示，已知悉事件，強調任何人都不應闖入該個空軍訓練基地。驚動世界傳媒及空軍後，羅伯茨指︰「我以為聯邦調查局（FBI）差不多會上門找我了。」他強調，活動純為忽發奇想，但回響之大令他擔心會有極端分子實行這個玩笑，呼籲民眾不要當真。羅伯茨又指，有意為這些意外結識的同好一起舉辦音樂節。