新聞背後：杭思朗踏出一大步　成首位登月人類

在50年前，美國太空人兼指揮官杭思朗歷史性登陸月球，為人類踏出一大步。登月艙鷹號降落月球表面後，杭思朗終在10時56分踏出第一步，並在月球表面逗留約2.5小時。期間他與拍檔在月球插上美國國旗，並檢起一堆岩石拍照，立下人類探索太空的里程碑。



1969年7月20日下午4時18分，杭思朗與拍檔艾德靈乘太陽神11號太空船，登陸月球「靜海基地」（Sea of Tranquility）。杭思朗興奮地說：「報告休斯敦（太空中心），鷹號着陸了，我們已到達靜海基地。」



其後2人花了近6小時在登月艙作準備，包括穿上保護裝備、檢查壓力及氧氣系統。他們完成減壓登月艙、加壓太空衣後，杭思朗於10點56分離開登月艙，用左腳踏足月球表面，並說出其經典名言：「這是個人的一小步，卻是人類的一大步。」



杭思朗在月球表面逗留了19分鐘後，艾德靈從梯子跳下，亦是左腳先落地，2人再將美國國旗插在月球表面。其後兩人與前任總統尼克遜對話，再收集月球石頭和岩石。他逗留逾2小時後就返回登月艙，登月任務正式圓滿結束。