因年邁「無威脅」獲輕判　殺妻老翁出獄再殺人

美國緬因州一名77歲老翁，曾因刺殺妻子而入獄25年，但出獄後仍執迷不悟，再次襲擊女性，惟當時法官稱其年紀老邁，指他已失去犯案能力而決定輕判。詎料江山易改，本性難移，老翁去年在劉易斯頓再次刺死一名女性，料將被判終身監禁。



疑兇弗利克（Albert Flick）曾於1979年，在女兒面前持刀刺妻子14刀，而被判入獄至2004年。其後出獄數年後，在2010年再次試圖以叉子襲擊女性而被拘捕，惟法官稱他年事已高，判其重囚並無意義，只輕判他入獄4年。



及至去年，弗利克再度重施故技，以刀子刺向48歲女露宿者杜比（Kim Dobbie）。杜比身中11刀，心臟及肺部均被刺穿，失血過多而死，其11歲兒子更目擊事件。弗利克最終被途人合力制服。據悉，弗利克鍾情於杜比，曾跟蹤她及特地到其露宿地點一同食飯。兩人雖相識，但並非戀人關係。弗利克得悉死者即將離開劉易斯頓後，曾稱：「如果我無法擁有她，我將殺死她。」



法庭於上周一（15日）審訊，但弗利克拒不認罪，其辯護律師亦稱，弗利克並沒有再次犯罪的迹象。最後陪審團僅花了不足1小時討論，即判他罪名成立，將於9月判刑，料將被判終身監禁。杜比的朋友及家人對判決感到滿意，認為某程度上彰顯了正義。