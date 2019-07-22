特朗普再攻擊少數族裔眾議員　搖擺州共和黨人割席

美國總統特朗普攻擊4名民主黨少數族裔女眾議員的種族歧視風波愈演愈烈，他周日（21日）再於Twitter發文，指自己不相信上述議員有能力愛美國，惹來民主黨人抨擊。副總統彭斯公開為特朗普護航，有搖擺州份的共和黨人則與特朗普割席。



特朗普再攻擊拉丁裔的奧卡西奧-科迪斯、麻省首位黑人眾議員普斯利、首名女回教徒眾議員奧馬爾以及巴勒斯坦裔的特萊卜，他說：「我不相信她們有能力愛美國，她們應就其可怕（仇恨）言論向美國（及以色列）道歉。」民主黨非裔眾議員甘明斯（Elijah Cummings）隨即反擊，指特朗普的言論勾起自己於孩童時期、1960年代黑人抗爭時受到的歧視及經歷。



彭斯及特朗普的競選顧問米勒為特朗普辯護，前者被問及涉事女議員是否可留在美國，他僅指「當然可以，她們是美國公民」。米勒則稱特朗普不是種族主義者，他日前亦已表明不同意北卡羅萊納州支持者高叫「送她走」的口號。搖擺州份威斯康辛州的共和黨參議員約翰遜（Ron Johnson）則與特朗普劃清界線，稱上述只是特朗普的意見，他不同意。