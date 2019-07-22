加州夫婦育養2女加5胞胎　自製餵奶裝置減辛勞

美國加州一名父親今年3月，推着一輛載着其18個月大五胞胎的嬰兒車完成馬拉松賽事，成為一時佳話。原來他除了該五胞胎外，尚有一對年幼女兒。他近日接受英媒專訪，大談照料7名「化骨龍」的苦與樂，包括要自製一套餵奶裝置以減輕為孩子餵奶的辛勞。



37歲的肯佩爾（Chad Kempel）與妻子本已育有一對3歲及4歲的女兒，去年1月經人工受孕誕下5胞胎。他受訪時表示，夫婦倆當日知道懷了5胞胎時嚇了一跳，但隨即想到要為迎接孩子到來作準備。他們首先把兩名女兒的遊戲室擴充，另外還自製可以讓一家9口同時坐下的梳化和餐桌等家具。



肯佩爾指要照料7個小孩殊非易事，當5胞胎出生後，他們每餐要逐一餵孩子飲奶，每次要花2個半小時才可全部餵完。他們更為此自製一套懸掛式餵奶裝置，省卻他們要拿着奶樽餵奶。



熱愛跑步的肯佩爾今年2月和3月，曾兩度挑戰推五胞胎嬰兒車跑馬拉松的世界紀錄，雖然兩次都未能成功，但都只是比官方要求標準慢少許。他說推着嬰兒車跑步很吃力，但挑戰最大的是要在途上給孩子們餵奶和換片。