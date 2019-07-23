特朗普：美國能於一周內打贏阿富汗戰爭

美國與阿富汗政治組織塔利班和談之際，總統特朗普周一（22日）於白宮會見到訪的巴基斯坦總理伊姆蘭汗，他期間提到持續18年的阿富汗戰爭，指美軍的角色似是警察，而不是打仗。他宣稱美國能於一周內打勝仗，但代價是1000萬人死亡及摧毀阿富汗。



特朗普表示，巴基斯坦會協助美國從阿富汗戰爭脫身，他說：「我們像警察，我們不是在打仗，如果我們想在阿富汗打仗及取勝，我可於一周內打贏。惟我不想殺死1000萬人，阿富汗可以從地球消失，我不想走這條路。」他續指，預料華府未來數日會與塔利班磋商，白宮其後發聲明指巴基斯坦協助推動和談，希望對方可以做更多。



美國去年取消對巴基斯坦提供總值13億美元（約102億港元）援助，伊姆蘭汗今次訪美其中一個目的，是尋求華府恢復援助，惟特朗普直指巴基斯坦沒有為美國做事，認為兩國目前的關係比撤銷援助前好。伊姆蘭汗亦要求特朗普幫忙調停印度與巴羞斯坦於喀什米爾的衝突，特朗普答應。



不過，有巴基斯坦傳媒指伊姆蘭汗訪美獲冷待，抵達機場時沒有國務院官員迎接，接送的亦只是普通機場接駁車。