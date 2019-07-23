藝術館董事兼任軍火商CEO　8藝術家不滿退展

惠特尼美國藝術館現正舉行雙年展，有8名藝術家決定退出展覽。早前有指藝術館的一名董事兼任軍火商高層，該公司生產的催淚彈曾用於鎮壓中東、埃及、波多黎各、加薩地帶、美國原住民示威者等，引起46名參展藝術家於3月聯署要求解除其職務，但聯署未得實質回應，引發藝術家退展抗議。



報道指，一個藝術網站去年發布了美墨邊境衝突照片，顯示軍火商Safariland Group生產的催淚彈被用於驅散非法入境者，其後有人發現該公司的行政總裁坎德泰（Warren B. Kanders），同時是惠特尼美國藝術館的董事，引發多名參展藝術家聯署抗議。



至上周五（19日）有4名藝術家率先退展，其中包括著名美國當代藝術家艾森文（Nicole Eisenman）。退展藝術家指，今次行動是抗議館方拒絕對聯署作有意義的回應。翌日再有4名藝術家要求美術館撤走他們的作品，其中一名韓裔藝術家金善（Christine Sun Kim）說：「作為一個母親，我不希望自己的作品與製作催淚彈的公司有連繫。」