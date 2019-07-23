NASA傳奇人物　任務控制中心之父逝世終年95歲

人類登月50周年剛過去2日，航空界就傳來哀訊。美國太空總署（NASA）最傳奇人物、任務控制中心之父兼首位飛行總監克拉夫特（Christopher Columbus Kraft Jr.），周一（22日）於休斯敦逝世，終年95歲。NASA署長布里登斯廷同日致哀，稱美國失去了「國寶」，又指人類會在前人足印下探索太空。



克拉夫特生於1924年，1944年在維珍尼亞州理工學院畢業，首份工作從事軍機製造，其後受聘於美國國家航空諮詢委員會，負責飛機研究，曾是水星、雙子星、太陽神載人太空任務計劃的飛行總監。他於1950年與妻子安妮結婚，誕下1子1女。他退休後擔任航天顧問，負責被淘汰的太空穿梭機項目。



克拉夫特一生雖未嘗過太空飛行滋味，但登月第一人杭思朗譽他為「任務控制中心中樞」、「掌握美國載人航天飛行的成敗」，成就斐然。他證明了遠程任務控制的必要性，顯示明智指示能挽救太空人生命，就像他曾在著作指出「由任務開始一刻直至機員安全登上救援船，我責無旁貸」，自己一直享受沉浸於太空探索的美好時光。



NASA任務控制中心揚名在外，成為颶風預報中心、俄羅斯太空中心等原型。雖然在指揮太空任務時鎮定自若，但這位傳奇之父曾坦言，當年被時任總統約翰‧甘迺迪要求、幾乎是無可能10年內做到的登月任務嚇得魂不附體。不過，他亦認為有份把美國人送上太空是一生中最幸運的事，形容自己在國家歷史上留下一道微光。