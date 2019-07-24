米勒將就通俄調查報告出席聽證會　全國電視直播

纏繞美國總統特朗普的通俄醜聞仍未結束，負責通俄調查的前特別檢察官米勒於美東時間周三（24日）早上8時半（本港時間晚上8時半），出席眾議院兩個委員會的聽證會，回應議員對通俄調查報告的提問。首場聽證會聚焦特朗普有否妨礙司法公正，第二場聽證會則討論特朗普競選團隊大選時與俄羅斯的關係。



兩場聽證會合共舉行5小時，屆時會在全國電視直播。米勒將首先前往眾議院司法委員會，接受近3小時的質詢。調查報告指，特朗普曾下令白宮法律顧問麥加恩革除米勒職務，以及透過前競選經理萊萬多夫斯基向時任司法部長塞申斯施壓，限制米勒調查，否則革除塞申斯職務，但報告指證據不足以構成刑事起訴。司法委員會卻認為，上述事件是特朗普妨礙司法公正的例證。



首場聽證會結束後會有小休，米勒接着於午間出席眾議院情報委員會的聽證會。第二場聽證會聚焦特朗普競選團隊與俄羅斯外交官的接觸，但報告亦指不足以證明特朗普質俄羅斯合謀干預大選。



在聽證會舉行前夕，米勒提出讓調查助手扎布利（Aaron Zabley）陪同的要求，獲司法委員會及情報委員會允許。扎布利將出席情報委員會聽證會，但料不會出席司法委員會聽證會。特朗普批評通俄調查是獵巫，並指容許扎布利出席聽證會是「制度之恥」及對他不公，認為不應批准米勒的要求。



此外，聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷周二（23日）在參議院司法委員會表示，俄羅斯嘗試干預美國明年大選。