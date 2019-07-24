傳Facebook將就處理用戶私隱不當　支付60億美元

有美媒引述消息指，Facebook預計會與美國證交會達成和解，就私隱操作方面披露不足，支付逾1億美元（約7.8億港元）的罰款，有關公告料於周三（24日）發布。另有消息指，Fb亦將與聯邦貿易委員會達成和解，同意支付50億美元（約390億港元）並設立專責委員會。



據悉，和解協議主要涉及英國政治顧問公司「劍橋分析」違法收集Fb用戶數據的問題，劍橋分析被揭發於2016年涉嫌以有關數據影響美國大選。證交會曾要求Fb提供信息，試圖了解該公司對劍橋分析使用數據的了解程度，以及當開發商違反Fb的政策與他人共享數據時，Fb如何分析和應對風險。



另有傳媒引述消息指，聯邦貿易委員會亦將於周三公布與Fb達成的和解協議，Fb要支付50億美元，是聯邦貿易委員會歷來收到的最大筆罰款。Fb亦要成立一個專責的董事委員會，以新的執行認證來保障用戶私隱，行政總裁朱克伯格亦要每三個作出私隱保證。



但報道指，聯邦貿易委員會仍會繼續調查其他問題，將指控Fb在處理用戶電話號碼和使用雙重身份驗證方面誤導用戶，以及向3000萬用戶提供的面部識別工具時，未有提供充分資訊。