卑詩省公路連環兇殺案　2失蹤青年頓變通緝犯

加拿大警方早前揭發一宗連環兇殺案，造成三死兩失蹤的悲劇，其中兩名死者為澳洲高級警官之子及其美籍女友。事件震驚當地居民，兇手是誰一直未有線索，近日案情卻有驚人發展。警方周二（23日）對兩名早前被指失蹤的青年發出通緝令，並警告民眾提防該對危險人物。



警方早前在距離遇害情侶陳屍處約470公里，發現一輛燒毀汽車，兩公里外亦發現一具年約50至60多歲、身材魁梧、髮鬚灰白的身份不明男性屍體。而19歲男車主麥克勞德（Kam Mcleod）及18歲男子斯梅蓋斯基（Bryer Schmegelsky），均下落不明。



據悉，麥克勞德及斯梅蓋斯基正越過卑詩省前往育空地區找工作，惟過去數天未有與家人聯絡。警方相信兩人畏罪潛逃，並指最後行蹤是乘坐一輛灰色日本車駛經薩斯喀徹溫省北部，敦促公眾不要接近他們。



23歲澳洲男子福勒（Lucas Fowler）定居於卑詩省，最近與其24歲美籍女友迪伊斯（Chynna Deese）在加國四處自駕遊，福勒的父親為澳洲新南威爾士省警隊總督察。這對情侶上周一（15日）被發現，雙雙伏屍於卑詩省北部一處荒郊的高速公路旁，身上有槍傷痕迹。當時他們的休旅車停泊在附近，現場附近亦有受旅客歡迎的溫泉及露營場地。