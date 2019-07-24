參議院壓倒性通過　延長911賠償基金至2092年

美國參議院周二（23日）通過草案，批准向2003年911恐襲的受害人發放賠償基金的限期，延至2092年，等同承諾永久向他們提供援助。草案現時有待總統特朗普正式簽署確認。



早前眾議院已通過該草案，該提案當日在參議院以97票贊成、2票反對，獲壓倒性通過。草案規定，未來10年會先撥出100億美元（約780億港元）資金，援助911幸存者及前線救援人員，受惠人只要有需要就會獲批資金。參議院少數黨領袖舒默表示：「今天不是慶祝的日子，但對前線救護人員而言，他們多年來要求重新授權撥出基金，今天終於可以鬆了一口氣了。」



當年恐襲現場充斥有毒煙塵，不少幸存者隨後懷疑因此患癌及其他呼吸道疾病，需要大筆醫療開支。政府原於2001至2004年向2880名死難者家屬，以及2680名幸存者發放70億美元（約546億港元）援助金，國會於2011與2015年再批出新資金，原定明年底停止受理新案件。惟賠償基金負責人於今年2月表示，基金已不足應付處理中的個案及新個案。