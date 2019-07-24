米勒：不推翻通俄調查報告　沒有證明特朗普清白

負責調查美國總統特朗普通俄案的特別檢察官米勒，周三（24日）到國會出席眾議院司法委員會和情報委員會的聽證會。他表示早前提交的通俄調查報告是證供，不會推翻其中內容，但重申報告沒有證明特朗普清白。特朗普則在社交網炮轟通俄調查。



眾議院司法委員會主席納德勒問道：「特朗普多次強調，你的報告證明他沒有妨礙司法公正，完全證明了他的清白，但這不是報告裏表達的意思，對嗎？」米勒說：「對，這不是報告的意思。」又稱憲法規定不能起訴現任總統，但特朗普卸任後依然有機會被控妨礙司法公正。他稱團隊用了逾1年時間試圖見特朗普，並指對方曾拒絕與他們見面。



不過，米勒在聽證會開始前夕，已表明作供內容「有限」，也不會與調查報告有出入。他至少28次回答議員提問時，着對方參考報告內容。有共和黨議員批評他不公義。



對於米勒出席聽證會並獲全國電視直播，特朗普聲稱對此沒有興趣，但接連在社交網發文。他指民主黨人和其他人非法為無辜的總統捏造罪名，反問米勒為何不調查前國務卿希拉妮、前聯邦調查局（FBI）局長高銘、FBI律師佩奇（Lisa Page）等人。他早前表示收看米勒出席聽證會是浪費時間，重申自己沒有通俄，亦沒有妨礙司法公正。