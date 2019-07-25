美籍華裔商人被控經濟間諜等罪　或面臨20年監禁

54歲美籍華裔商人石山（音譯Shan Shi），前年6月與另外6人被指盜竊位於美國休斯敦、瑞典特利堡集團（Trelleborg Offshore）旗下子公司生產的複合薄膜塑料技術。美國司法部消息，該案周三（24日）在華盛頓聯邦法院開審，石山被控犯經濟間諜罪、盜取商業機密罪和洗錢罪，若被判罪成，將面臨最高20年監禁，及逾1000萬美元（約7800萬港幣）的罰款。石山對指控一概否認。



檢方表示，在2013年至2017年5月間，石山的公司幫助其中國母公司－台州中浮新材料科技股份有限公司（下稱中浮），研製和出售複合薄膜塑料。該技術為其公司一名特利堡前員工所提供的商業機密。期間，中浮向石山的公司支付310萬美元（約2418萬港元）。



石山的辯護律師透露，其當事人被控的原因之一是他聘用了特利堡前員工，該技術有可能是該員工在其不知情的情況下獲得；另檢方提供的文件中，未有顯示石山和其他被告認為，他們處理的材料屬於商業機密。據悉，複合薄膜塑料可用於潛艇、石油勘探以及航天等多種軍用及民用領域。