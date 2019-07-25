發表不當言論觸發警民衝突　總督宣布辭職

美屬波多黎各總督羅塞略（Ricardo Rossello）等官員，早前被揭發表侮辱颶風死者、同性戀人士及女性的言論，觸發長達兩周的示威。面臨議會彈劾前夕，羅塞略於周三（24日）宣布辭職，下周五（8月2日）離任。



40歲的羅塞略是波多黎各近代史上首名請辭的總督，原定任期於2021年1月屆滿，他稱：「要求我辭職是一切的，我以最謙卑的態度接受，辭職將於下周五下午5時生效。我希望辭職決定可令民眾回復團結。」羅塞略的幕僚長列蘭迪（Ricardo Llerandi）亦於同日宣布辭職，下周三（31日）離任。



由於同樣牽涉醜聞的邦務卿馬林已於早前辭職，司法部長巴斯克斯（Wanda Vazquez）將接任新總督，成為波多黎各第二位女總督。示威者得悉羅塞略請辭後，在首府聖胡安街頭載歌載舞慶祝。



波多黎各調查報道中心早前公布長達900頁的訊息紀錄，披露羅塞略及官員曾發表嘲弄及侮辱政敵的言論，並指風災後的屍體可以餵烏鴉。事件曝光後，大批民眾上街抗議，並與防暴警察爆發衝突，但羅塞略此前拒絕辭職。