憂定位裝置收集情報　華府限購中國製交通工具

中美貿易糾紛進一步發酵，戰線更延伸至公共交通系統。在美國國會審議的年度國防政策案（Annual Defense-Policy Bill）中，議員提出禁止美國交通部利用聯邦資金購買中國製列車和巴士，限制措施預料將獲通過，其中一家最受影響的公司中國中車指法案聳人聽聞，若法案通過將令大量美國人失去工作。



參眾兩院的兩項議案，分別針對生產列車的中國中車（CRRC）和生產巴士的中國電動汽車生產商比亞迪（BYC）。兩院提交的議案已分別於上月和本月12日通過，由於該法案由參眾兩院分別提出，根據慣例會送到協調委員會討論，在兩院議員就議案的分歧進行閉門商討後，正式獲得通過，而支持法案的兩院議員，皆對限制措施通過持樂觀態度。



支持法案的人士認為，國產列車和巴士上的鏡頭、位置定位器和其他設備，有可能為中國政府提供監視和戰略資訊，而該法案可以保護美國產業，免受得到中國政策補貼的競爭對手侵害。加州民主黨眾議員魯達（Harley Rouda）說：「法案可以保護美國有可行的鐵路和公共汽車工業，並避免美國受到間諜和破壞行動的影響，十分符合美國利益。」



中車的位於麻省的發言人李維拉（Lydia Rivera）則表示：「若法案獲得通過，將會是一個可怕的局面，並會令大量美國人失去工作。」並反駁議員認為他們影響美國國家安全的看法，指他們沒有對國家安全和福祉構成威脅，這種說法聳人聽聞。中車為國有企業，目前每年在美國的投資額達180億美元。



比亞迪發言人吉拉爾多特（Frank Girardot）批評該提案毫無理由，並指公司產品沒有間諜軟件，亦不受中國政府干預。比亞迪所在地的蘭開斯特市市長則表示，比亞迪僱用了800多名員工，大大振興了該沙漠城市。