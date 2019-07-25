克林頓在任期間屢訪白宮　愛潑斯坦獄中受傷

美國「元首級淫媒」愛潑斯坦落網後，被指分屬好友的前總統克林頓即與他割席，稱在卸任後才跟對方見過幾次面。但有美媒披露，愛潑斯坦曾在克林頓任內多次到訪白宮，令外界質疑二人關係不簡單。被拘留於紐約監獄的愛潑斯坦傳出頸部受傷，未知詳情。



美國新聞網「Daily Beast」周三（24日）報道指，翻查紀錄發現愛潑斯坦在1990年代克林頓入主白宮初期，與克林頓政府關係匪淺。根據克林頓圖書館的紀錄，愛潑斯坦曾向白宮歷史協會捐款1萬美元（約7.8萬港元）。他之後亦有出席由克林頓夫婦為捐款者而設、在白宮官邸舉行的招待宴會。



報道又指，愛潑斯坦與其當時的女友兼涉為同黨的吉絲納，曾一起獲邀出席捐款活動，吉絲納更於2010年出席克林頓女兒翠兒茜的婚禮。愛潑斯坦又於1990年代中期，三度訪問白宮，與時任白宮助理米德爾頓（Mark Middleton）會面。女商人羅斯柴爾德（Lynn Forester de Rothschild）1995年寫給克林頓的一封信中，也有提到愛潑斯坦。



由1993至2001年在任的克林頓此前聲稱，他只是在卸任後的2002至2003年間，四度乘愛潑斯坦的私人飛機，赴位於紐約的辦公室及寓所跟對方見面，當時有特勤局人員在旁。今次報道引起外界質疑，克林頓的發言人回應時僅重申，克林頓對愛潑斯坦犯下的可怕罪行毫不知情。米德爾頓和羅斯柴爾德則未有回應事件。