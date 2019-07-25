無左掌男童與女球員同病相憐　「擊拳照」感動網民

美國佛羅里達州一名18月大的男孩患上先天性蹼指畸形（symbrachydactyly），導致他的左手發育不全。他4月時在一場足球比賽認識一名天生沒有左手掌的女球員，同病相憐的他們成為朋友，兩人在上月的比賽中再次相遇，並拍了一張「擊拳照」的照片，這段球場上的友誼獲網民大讚。



蒂德（Joseph Tidd）早前在球場第一次遇到奧蘭多榮耀女足成員皮克特（Carson Pickett），當時皮克特蹲在蒂德的身旁，然後伸出她的手臂，同樣沒有左手掌的蒂德亦開心地伸出手臂。蒂德父親憶述：「在那一刻起，他們就建立了我們都不太理解的友誼。」



他們上月再度在球場重逢，並互相碰拳頭致意，這一幕隨即被蒂德父母捕捉下來，並上載至社交網分享；皮克特教練上周再次上傳這張照片，並寫道：「我們的世界需要更多這種東西來散播歡樂」，這張暖心的照片吸引大批網友熱議，並留言「鼓舞人心的照片」、「我實在無法用言語形容這溫馨的一幕」。



雖然皮克特缺少左手，但她仍沒有放棄人生，成功當上職業運動員，更意識到自己可以成為孩子們的榜樣，因此希望鼓舞和自己有同樣經歷的人。