強姦10歲女童逍遙法外20年　新科技令色魔落網

美國馬里蘭州一名男子20年前擄走一名10歲女童，並在車內強姦她。警方事後多番偵查一直未能破案，直至今年1月，警方藉新的DNA檢測及指紋比對科技，終將他繩之於法。被告周四（25日）在庭上承認綁架及強姦等23項罪名，面臨最高30年監禁，下月底判刑。



案情指，50歲的納爾遜（Timothy Nelson Jr.）於1999年9月，在馬里蘭州坎伯蘭數度開車經過受害人及兩名友人身邊，落車搭訕後將受害人擄上車，並用槍指嚇和拍打她阻止呼救。納爾遜開車載着受害人到80公里外的西維珍尼亞州，並在車上強姦對方。他飽嘗獸欲後給女童紙巾和膠袋清潔，自己又抹走身上的穢物，然後將紙巾和膠袋丟出車外。



納爾遜之後載女童到賓夕凡尼亞州，將她遺棄在路邊，並叫她數100下後才可致電母親。一名司機其後經過見到女童，上前協助並報警。案發後警方曾藉DNA檢驗及指紋辨識追尋疑犯，但一無所獲。直至去年秋天，他們透過聯邦調查局的「下一代身份識別」（NGI）系統，對比一批於1990年代末至2000年代初的馬里蘭州醉駕司機資料，終鎖定納爾森，並將他拘捕。