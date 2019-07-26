豆農對貿戰失耐性　農業部再發160億美元補助

中美重啟貿易談判前夕，美國農業部長珀杜周四（25日）批評中國不跟從貿易規則，指華府不再容忍不公平貿易習慣，並公布向受貿易戰影響農民發放第二輪補貼的詳情，涉款160億美元（約1250億港元）。珀杜指，發放補貼可協助在關稅戰首當其衝的農民；美國大豆協會則稱豆農已失去耐性，但強調他們仍支持總統特朗普。



珀杜在視像會議表示，中國長期不跟從貿易規則，總統已發出明確信息，不會再容忍不公平貿易，強調特朗普明白農民承受的打擊。根據農業部數據顯示，美國去年的農業總收入大減16%，豬肉及大豆出口最受挫。



農業部宣布第二輪補貼將於未來6個月分3次發放，援助項目包括大豆、粟米、小麥、棉花等29種農作物，以及杏仁等10項特別作物，受中國報復性關稅影響而年收入少於90萬美元（約703萬港元）的農民即可申請。當局將按農地面積及地點等審批，每英畝農地按受影響程度可獲15至150美元（約117至1172港元）援助，每人最多可獲50萬美元（約390萬港元）。



全國約60名農民本周要求國會及華府與中國達成貿易協議，以及確認美墨加貿易協議。身兼美國大豆協會主席的艾奧瓦州豆農海斯多夫（John Heisdorffer）指，雖然豆農開始失去耐性，但該州農民仍支持特朗普，他們是惱怒中國沒有遵守承諾增購美國大豆。



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