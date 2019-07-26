報告：俄黑客曾於2016年準備網攻全美選舉系統

俄羅斯被指干預2016年美國大選，參議院情報委員會經2年調查後，周四（25日）公開最後報告，披露俄羅斯黑客當年準備好攻擊全美50個州的選舉系統，規模前所未見，但不知何故最終沒有發動網攻。報告指，美國於下屆選舉仍有網攻威脅。



該份報告長達67頁，絕大部分資訊被塗黑遮蓋，部分內容此前未曾公開。報告指，俄羅斯黑客當年在各州選舉系統的活動規模前所未見。委員會表示，目前未知俄羅斯的真正意圖，估計黑客想利用漏洞入侵系統，但因不明原因沒有實行，沒有證據顯示有人刪改投票結果。俄羅斯或轉而收集傳統間諜行為數據，準備未來的網攻行動。



報告指出，俄羅斯政府於2014年初至2017年對美國選舉系統發動大量網攻，但州及地方官員的警惕及準備不足。國土安全部與聯邦調查局（FBI）曾於2016年夏季和秋季向各州發網攻警告，惟資訊不足及警告對象不適，上述兩部門其後加強支援選舉官員。



情報委員會去年5月發表選舉安全的初步調查報告，今次是組成最終報告的其中一部分，其餘4部分將陸續公開。