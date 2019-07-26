新聞剖析：重啟死刑　特朗普爭取連任籌碼

美國聯邦政府將重啟叫停多年的執行死刑政策，司法部長巴爾同時聲明，死刑是為了還受害人及其親屬一個公道。不過，有分析質疑，特朗普明顯想為明年競選連任增加籌碼，而非所謂的伸張正義。



美國近年對死刑愈漸反感，死刑資訊中心去年曾作民意調查，發現只有54%受訪者表示支持，少於一半人認為死刑得到公平執行。死囚的族裔身份也凸顯出死刑政策存在巨大的種族和經濟歧視，黑人只佔美國總人口12%，但黑人死囚卻佔42%。美國目前有63名死囚，當中黑人有26人，白人佔27人，7人是拉丁裔，印第安人及亞裔各有1人。



紐約約納學院政治學教授扎伊諾（Jeanne Zaino）分析指，特朗普以執行死刑、稅務改革及任命最高法院大法官，向支持者彰顯功績。他希望以此召集支持者，並在共和黨全國代表大會及辯論提出該議題。扎伊諾又指，特朗普並非首次在死刑一事上大做文章，他在早年的著作《交易的藝術》（Art of Deal，暫譯）曾提及5名黑人青年襲擊及強姦1名白人女子案件，要求重啟死刑，5人最終證明無辜獲釋，並獲得賠償。