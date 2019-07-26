出示合法證件仍被當非法移民　德州墨裔青年無辜拘留23天

一名於美國德州出生的墨西哥裔青年，早前被海關及邊防局（CBP）人員截查，縱使他已出示身份證和出世紙，仍被人員帶走拘押在羈留中心。直至有傳媒揭發事件，青年終於在周二（23日）獲釋。青年指在23日拘留期間受到不人道對待，包括食物不夠及不准打電話跟家人聯絡等，他更輕了近12公斤。



居於德州愛丁堡的18歲青年加利西亞（Francisco Erwin Galicia）表示，他上月27日與弟弟馬龍及3名友人駕車往參加足球選拔，當到達法爾菲里厄斯一個CBP檢查站時被截停檢查。在墨西哥出生的馬龍和友人無法出示合法居留證件，只有加利西亞能出示身份證、社會保障號碼及出生證，惟官員卻質疑加利西亞的是假文件，將他們全部拘留。



加利西亞等人在檢查站過了一晚，之後移送到拘留中心。他稱當時曾要求打電話，但官員說他們沒權做任何事情。2日後，弟弟馬龍為可以回墨西哥告知母親他們的境況，自願遞解出境。



加利西亞表示，拘留期間他與另外60名男子擠在超負荷的囚室內，各人要在地上或是廁所內睡覺，只獲發一張鋁箔紙禦寒。此外多日來不准沖涼，有些人被蚊蟲叮咬後身體不適也不敢看醫生，因為CBP人員說如外出看醫生，回來後要重新計算拘留日子。加利西亞說這段子實在太難捱，曾經想過簽署自願遞解出境文件。



直至上周五（19日），有傳媒報道加利西亞被拘留的消息，他隨即於翌日被送往位於皮索爾的移民及海關執法局（ICE）拘留中心，到了周二終獲釋。加利西亞的事引起各方關注，CBP及ICE周三發表聯合聲明，只稱要核實被查人的證件真偽需時，又稱一直公平對待被拘留人士，但並沒回應中心的環境是否惡劣。