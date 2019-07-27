新聞背後：殘殺兒童　5名死囚擇日處決

美國司法部長巴爾周四（25日）宣布，聯邦政府將恢復暫停16年的死刑政策，安排5名殘殺兒童的死囚擇日處決，首名被處決者，是廿年前殺死一家三口的白人至上主義者李爾（Daniel Lewis Lee）。



5名死囚



1.李爾（Daniel Lewis Lee）

李爾為一個白人至上組織的成員，早年在阿肯色州以手槍射殺一家三口，當中包括一名8歲女童，然後用膠袋套着屍首頭部，再綁上石頭扔入河中。李在1999年被判謀殺罪罪成，預計今年12月9日執行死刑。



2.米切爾（Lezmond Mitchell）

米切爾刺死一名63歲婦人後，強迫對方的9歲孫女坐上貨車，與屍體一起待着。米切爾把她們載至別處後，用刀割開女童喉嚨，再以石頭砸向她頭部，並肢解兩人屍體。米切爾於2003年被判數項謀殺罪罪成，預計今年12月11日執行死刑。



3.柏奇（Wesley Ira Purkey）

柏奇曾強暴及謀殺一名16歲少女，然後肢解、燃燒屍體，再扔入化糞池；亦曾以錘子殺死一名患有小兒麻痺症、以拐杖行走的老婦。他在2003年被控綁架及殺害兒童罪，預計將在今年12月13日執行死刑。



4.布儒瓦（Alfred Bourgeois）

布儒瓦曾性騷擾、心靈虐待及毆打其2歲半女兒至死，於2004年被控謀殺，預計明年1月13日執行死刑。



5.霍根（Dustin Lee Honken）

霍根曾因販毒被捕，其後射殺5名相關證人，當中包括2名孩童，於2004年被控謀殺，預計明年1月15日執行死刑。