最高法院裁定　華府可動用國防資金建美墨圍牆

美國聯邦最高法院周五（26日）裁定華府可動用25億美元（約195億港元）的國防部資金興建美墨邊境圍牆，總統特朗普得悉結果後在Twitter發文，指這是邊境安全及法治的大勝利；國防部表示對裁決感高興。



以保守派為主的最高法院以5票贊成、4票反對，裁定特朗普政府可使用國防撥款在南部邊境建圍牆。法院判詞指，政府有足夠理據證明入稟人沒有合法權利提出訴訟。特朗普得悉裁決後，隨即在社交網發文「慶祝」，他說：「美國最高法院推翻下級法院決定，讓南部邊境圍牆計劃繼續。是邊境安全及法治的大勝利！」司法部發言人則稱，對最高法院認同下級法院不應禁止建圍牆感高興，會繼續捍衞政府保護國家的努力。



特朗普早前宣布緊急狀態，圖繞過國會取得建圍牆資金。國會已通過資金調動，其後有民間組織入稟阻止，加州一名法官5月以國會未有明確授權為由，凍結撥款，第9巡迴上訴法院本月亦裁定繼續凍結，特朗普政府上訴到最高法院。政府理據之一是美墨邊境是毒品走私走廊，入稟人宣稱的行山、觀鳥、釣魚等權利的重要性，不比阻止政府建圍牆對公眾的傷害高。