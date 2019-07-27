暑假期間檢獲近12噸可卡因　八成來自東太平洋

美國海岸防衞隊在周五（26日）發表聲明，指當局在暑假期間從截獲的船隻和海上撈起的包裹中，檢獲多達11.8噸可卡因，價值超過3.5億美元（約27.4億港元）。其中最大一次的搜捕發生在上周四（18日），當局的巡邏艇在墨西哥對開的太平洋海域截查一艘快艇，並檢獲1043公斤可卡因。



該批可卡因在暑假期間，於墨西哥、中美州和南美洲對開海域被當局檢獲，據報來自6艘涉嫌走私的船隻、和2個漂浮在海上的包裹。海軍少將高德禮（Admiral Peter Gautier）說：「現時南美洲的可卡因產量飆升，八成流入美國的可卡因來自東太平洋。」



根據聲明，海岸防衞隊今年已截查了超過100多艘可疑的船隻、撿獲了超過104噸可卡因、並在有關區域拘留了超過400名涉嫌走私者。海上自衞隊的司令克羅爾（Matthew Kroll）說：「走私者的技術一年比一年高，這是一場持續的貓捉老鼠遊戲。」



當局日前發布了一段短片，指片段中一艘可疑的快艘，在上周四企圖於美國對開東太平洋停靠。該快艇使用了3台300馬力的發動機，並在逃跑期間一直把毒品拋出海面以減輕重量，當局最後把該船隻攔截並檢獲超過1043公斤可卡因。