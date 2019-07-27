蜜月遇險　157cm新娘抬受傷老公3小時下山

美國一對新婚夫婦，飛往加勒比海國家聖基茨和尼維斯度蜜月。然而，兩人登上火山遊覽時，丈夫不慎墮下山坡，頓時頭破血流無法行走。沒想到嬌小的妻子竟生出巨大力氣，憑一己之力抬起受傷的大男人，堅持行走逾3公里求救。男子獲救後大表感動，直呼愛妻的英勇表現簡直是奇迹。



美國印地安那州男子查斯頓（Clay Chastain）上周剛與愛妻阿凱伊米（Acaimie）完婚，兩人隨即飛到聖基茨島度，共登當地火山。查斯頓登上山頂後，決定以繩爬下山崖探索，未料卻意外摔下山坡。阿凱伊米本來因為畏高而未有同行，聽見丈夫的呼救聲後即二話不說爬下山崖救援。



眼見撞穿頭血流如注的查斯頓倒地不起、嘔吐大作，但手機又收不到信號，阿凱伊米求救無門下決定獨力救夫。她身高只得157厘米，體重亦只有47公斤，但竟能將受傷丈夫抬起，咬牙走了3小時山路回到基地報警。



醫生指，查斯頓頭骨及椎骨有骨裂、腦脊髓液流出。兩夫婦在網上分享經歷後，眾籌得3萬美元（約23.4萬港元），得以乘專機回美國佛羅里達州治理，查斯頓身體並無大礙。阿凱伊米事後在網上報平安，還開玩笑稱︰「別再要我把你從火山上拉下來了！」