環球時興︰藍眼影蝴蝶膠夾　00後挑戰千禧潮流

2019年已過去逾半，距離10年代的結束只剩下5個月。在2020年代來臨之前，國外社交網捲起懷舊風潮，「00年代化妝挑戰」成為最近的年輕網民熱話。大膽的淺藍色眼影、長睫毛、經典的蝴蝶形膠髮夾等千禧年潮物紛紛「復活」，有網民不禁大呼錯亂，笑指自己「心理上還沒準備好重新面對自己的畢業照」。



一眾年輕網民以美國著名女歌手Britney Spears的2000年名曲「Oops!...I Did It Again」為背景音樂，拍攝化妝、裝身的片段，模仿千禧年代的打扮風格。幼細眉型、唇線、淺藍色眼影、碎劉海、閃石飾物等過氣潮流一下次全部再現，今次的網絡挑戰估計是懷舊風潮結合化妝教程的產物。



觀乎網上片段，絕大部分參加者都是千禧年代根本還未出生的00後。有評論因而打趣指︰「難怪他們不會回想起可怕的黑歷史。」評論又笑指片中出現的過氣潮物，都早已在00年代期間「一把火燒光了」，「求求你們不要不小心把它們重新帶回時裝潮流」。不過，Twitter亦有網民指，雖然模仿形似，但「沒有人當年的眉能畫得那麼好！」