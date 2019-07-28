貿易戰下　中國上半年進口美國石油大減76%

中美官員周二（30日）起將在上海舉行新一輪貿易談判，英國媒體周日（28日）報道，美國今年5月初終止了伊朗石油進口的豁免後，中國國營石油公司雖已停止購買，但伊朗原油卻繼續運入中國港口。而在貿易戰下，中國今年上半年從美國進口的原油，比去年同期大減近8成。



報道引述路孚特（Refinitiv）石油研究所分析，中國北方的天津港和錦州港上月共卸下67萬噸伊朗原油；錦州港和南方惠州港本月共卸下43萬噸伊朗原油。報道稱這些原油由伊朗國家油輪公司運載，不清楚買家身份。



中國海關總署上周六（27日）公布數據顯示，今年6月伊朗輸往中國的原油為85.56萬噸，比5月略減；又指今年上半年，中國從伊朗進口原油同比下降30%，只有約1100萬噸。



報道指出，中國減少進口伊朗原油的同時，增加進口沙特阿拉伯和俄羅斯的石油。中國上月從沙特進口772萬噸石油，比去年同期增加84.1%，沙特成為中國最大的石油供應國，俄羅斯居第二。



受貿易戰影響，中國今年上半年從美國進口石油僅212萬噸，同比下降76.2%。今年6月份進口76.9094萬噸，比5月份略有減少。