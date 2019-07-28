履行對亡父承諾　6歲囝擺檔賣檸水賺錢帶母約會

時值盛暑，美國科羅拉多州一名6歲小男孩不畏高溫，在烈日下擺檔賣檸檬水籌款。他既不是童軍，也不是參加學校活動，這背後原來有一個溫馨的家庭故事。小男孩曾答應亡父，會賺錢帶喪偶的母親去「約會」，並想出擺攤的妙計。市內居民聞訊後紛紛捧場，消防員更拉隊幫襯，十分有愛。



丹佛市6歲小男孩布雷迪（Brady）的父親坎貝爾（Brandon Campbell）月初患癌離世，生前尤其擔心孑然一身的愛妻阿曼達（Amanda）會感寂寞。兩父子於是商量出擺檔賣檸檬水的妙計，讓布雷迪自食其力賺取與媽媽外出約會的錢。



親朋戚友隨後湧至支持，人潮驚動市內警方。警員得知箇中緣由後大為感動，透過無線電為小布雷迪宣傳。令人窩心的一幕於是出現了，整隊消防員駕消防車抵達布雷迪的小攤前，齊齊光顧，甚至還讓布雷迪上消防車玩得不亦樂乎。布雷迪賣檸水一天，就勁賺244美元（約1903港元），相信夠讓母親約會有餘。阿曼達感動稱︰「我的丈夫一定會很驕傲，畢竟他生前是個成功的商人。他一定會很高興。」



阿曼達表示，兒子已經決定了每周帶她出去，正和朋友計劃要做甚麼。她指，兩母子也許會像坎貝爾生前那樣，每逢周五去約會。阿曼達形容布雷迪雖然掛念父親，但十分堅強︰「他很堅強，比起自己反而更關懷我。」布雷迪賺來的盈餘將捐往為癌症病人所成立的基金，阿曼達希望兩人的故事能激勵癌症鬥士。