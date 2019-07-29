新聞背後：通俄醜聞發酵　特朗普與情報部門關係緊張

美國總統特朗普上任受到通俄醜聞纏繞，且多次與情報界意見不合。然而，聯邦調查局（FBI）一直懷疑特朗普在2016年大選期間與俄羅斯的關係，並就事件展開調查。其後特朗普曾因FBI調查通俄醜聞一事，革除時任FBI局長高銘的職務；FBI副局長FBI麥凱布亦因被指在通俄醜聞調查中偏頗，退休前兩天遭特朗普革職。



科茨

職位●國家情報總監

任期●2017年3月16日至2019年7月29日

離職原因●在俄羅斯干預大選、北韓、伊朗等問題與特朗普意見不合。



麥凱布

職位●FBI署理局長；副局長

任期●2017年5月9日至2017年8月2日（FBI署理局長）；2016年2月1日至2018年1月29日（FBI副局長）

離職原因●被指在通俄醜聞調查中偏頗，但他形容自己是特朗普通俄事件中的重要證人。



高銘

職位●FBI局長

任期●2013年9月4日至2017年5月9日

離職原因●被指拒絕效忠特朗普，以及拒絕放生牽涉通俄醜聞的前國家安全顧問弗林，但白宮指高銘在調查希拉妮的電郵醜聞處理不當。