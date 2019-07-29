16歲機迷《堡壘之夜》單人賽奪冠　喜贏300萬美元

火紅免費電玩《堡壘之夜》風靡全球機迷，近日更在美國紐約舉行首屆世界杯賽事。賓夕凡尼亞州一名16歲少年，擊敗全球逾4000萬名玩家，周日（28日）在單人決賽中成功問鼎史上首個單人賽區冠軍及奪得300萬美元（約2345萬港元）獎金，力證打機不一定「無出息」。



決賽於美國網球公開賽舉辦地艾殊球場舉行，在4000萬名玩家中脫穎而出的100強，周日迎來最後一戰。玩家需在遊戲中進行荒島生存戰，搜索武器及維生資源，並要殲滅其他玩家。網名「Bugha」的格萊斯多爾福（Kyle Giersdorf）全程表現穩定，善用戰略令自己牢佔主導地位，在世界排名前100位知名選手中脫穎而出。



《堡壘之夜》（Fortnite）自2年前推出後擁吸引全球2.5億玩家，開發商Epic Games今次耗資達1億美元（約7.8億港元）舉辦賽事，為電競史上最大獎金池，總額達3000萬美元（約2.3億港元）。不少人靠實力嘗得一夜暴富的滋味，每名決賽選手離場時可獲5萬美元（約39萬港元）獎金。