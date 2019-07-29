涉刺斃憲兵被捕　美青年遭意警蒙眼反扣雙手惹議

美國2名男學生上周五（26日）在意大利羅馬涉嫌刺斃一名憲兵被捕，意大利傳媒周日（28日）刊出其中一名疑犯在警署遭蒙眼、以手銬反扣雙手的相片，警方承認做法不合法，但堅稱只是防止疑犯看見與案件相關的文件，警方已展開內部調查。



報道指，被蒙眼的是18歲疑犯納塔萊–約爾特，警方指揮官加爾加羅（Francesco Gargaro）指疑犯由下榻酒店帶返警署期間鎖上手銬，到警署後遭人用布蒙眼4至5分鐘，警員及檢察官在正式拘捕前已盤問他。加爾加羅承認當時沒有律師在場，對待疑犯的方法是違法，但強調警員只是不想他見到有關文件。



羅馬檢察總長則指，警員盤問納塔萊–約爾特及另一疑犯、19歲的艾爾德時有律師在場，沒有蒙眼及鎖上手銬，全程有錄影。警方會調查涉事警員，他已調職。內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）在Twitter批評不滿疑犯待遇的人，又指事件中唯一受害者是殉職的憲兵雷加，又指疑犯若定罪，應判囚終身。



驗屍報告顯示，雷加身中11刀，最終失血過多死亡。他的遺體將於周一（29日）下葬，料總理等多名政府高官出席。