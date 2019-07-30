中美貿易談判在即　特朗普指中國將會減息推動出口

中美周二（30日）在上海重啟貿易談判前夕，美國總統特朗普周一（29日）在網上發文估計，歐盟與中國將會進一步減息，以讓更多貨幣流入其貨幣系統，令生產商更易銷售貨品。他亦重申，不同意美國聯儲局加息的時機和幅度。



特朗普在Twitter預料歐盟和中國會加息的同時，也批評聯儲局在美國通脹率低下的情況下，甚麼也沒有做，未來亦似乎不會做到甚麼，形容情況非常糟糕。他以前曾經提及，中國透過貶值人民幣等措施，紓緩來自貿易戰的部分壓力，繼而獲得巨大競爭優勢。



特朗普稍後再發貼，指聯儲局之前加息太快太早，量化緊縮又是一個大錯誤，現作小幅度減息並不足夠。然而他又補充一句，面對中國和歐盟，「無論如何我們（美國）都會贏！」



與此同時，美國財長姆紐欽和貿易代表萊蒂澤預計將於周二抵達上海，與中國國務院副總理劉鶴等中方官員展開貿易談判。外界預期雙方的話題將會觸及知識產權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務、貿易逆差、執行機制，估計不會取得重大突破。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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