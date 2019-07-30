中美今於上海重啟貿易談判　將觸及知識產權等議題

美國財長姆紐欽和貿易代表萊蒂澤預計周二（30日）抵達上海，與中國國務院副總理劉鶴等中方官員展開貿易談判。外界預期雙方的話題將會觸及知識產權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務、貿易逆差、執行機制，估計不會取得重大突破。談判前夕，美國錄得大批大豆運往中國。



不過，曾在前總統列根時代擔任白宮經濟顧問的著名經濟學家拉斐（Art Laffer）則較為樂觀。他周一接受霍士財經頻道訪問時提到，中美兩國有望在半年內達成協議，因為「這對中美和每個人都有好處」。他提到這次談判唯一問題是中美都要處理國內的政治和產業問題，例如美國的鋼鐵業等多個行業並不希望兩國達成共識，導致難以達成協議。



另外，美國農部周一表示，截至7月25日為止的一星期，美國共有9批、合共60萬噸大豆已經裝上貨船啟程前往中國；這是自2月中以來，最多大豆輸往中國的一個星期。另外，還有一貨櫃的粟米亦在途中。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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