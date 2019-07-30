傳Google曾向華為提供實驗室合作研究　關係密切

美媒周一（29日）報道，美國政府今年5月將中國科技巨企華為列入實體清單前，華為與Google已多次合作，包括共同研發華為一款新型智慧喇叭及Nexus手機；更有近100名華為工程師前往Google總部工作一段時間。報道指雙方關係可能比外界所知的更為密切，華為和Google暫未回應消息。



媒體「The Information」引述消息指，Google在2015年開發Nexus 6P手機時，據指邀請了華為工程師前往位於硅谷的總部Googleplex，更為他們提供實驗室以便工作。雙方員工共同研究手機螢幕和其他功能，更建立了密切關係，空閒時亦會晚飯和飲酒。



有參與計劃的工程師表示，Google軟件設計的技術很出色，華為員工向他們「問了很多問題，從中亦獲益不少」。雖然Nexus 6P的未達內部標準，華為消息人士認為，員工與Google的合作能夠幫助公司日後生產更好的手機。



報道又指，華為早前與Google開發智慧喇叭，並會採用Google語音助理Google Assistant的技術。該產品主打中國以外的市場，亦計劃網絡出售到美國。但一名華為員工表示，雙方合作約1年且取得很多進展，但計劃在5月突然暫停。華為手機使用Android作業系統，多年來是Google的主要生意夥伴。



華府早前禁止美國企業向華為供貨，但中美兩國領導人在大阪二十國集團（G20）見面後，宣布會發放向華為供貨的許可證。惟英媒報道指，政府未列出可出口零部件的具體條件，商務部亦未審核來自35間公司的50宗許可申請，為業界和北京帶來不確定性。