加州大學柏克萊分校虛報數據　被踢出最佳大學排行榜

美國知名學府加州大學捲入虛報醜聞，遭大學排行榜除名。加州大學柏克萊分校及另外4間大學，涉嫌虛報失實數據；每年發布最佳大學排名的美媒，遂決定將該5間學校由2019年的排行榜上除名。原本名列第二位的加州大學柏克萊分校，將改為掛上「無排名」標籤，直至下年度新名單出爐。



《美國新聞與世界報道》（U.S.News & World Report）每年都會公布最佳大學排名，根據學校提供的準確報告再作驗證，綜合評比以方便申請者選校。排名根據各大學的師資、本科學術聲譽、畢業率、學生的選擇性、留職率及社會流動性而定；另外學生支出及校友捐贈則分別佔10%及5%。



惟近日收集2020年有關數據時，加州大學柏克萊分校、希帕斯大學（Scripps）、馬什希爾大學（Mars Hill）、約翰遜及威爾士大學（Johnson & Wales）、北卡羅萊納大學彭布羅克分校，5間美國著名學府都承認謊報2019年榜單數據，導致排名高於應有水平。



而加州大學伯克利分校至少由2014年起，就開始誇大校友平均捐贈率；馬什希爾大學及希帕斯大學謊報校友薪資；約翰遜及威爾士大學多年來亦誇大財務支出預算；北卡羅萊納大學彭布羅克分校虛報高中班級排名。



《美國新聞與世界報道》表示，非常重視數據造假行為，但不會變動今年最佳大學排行榜名次。目前排行榜上，名列榜首為加州大學洛杉磯分校，維珍尼亞大學則保持第三位排名，第二位則被懸空。