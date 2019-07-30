入侵Capital One銀行逾億客戶個資　美國黑客落網

美國大型發卡銀行「Capital One」早前被黑客入侵，美國及加拿大分別有1億及600萬名顧客的個人資料被盜取，其中包括姓名、地址、身份證號碼等；估計善後工作將花費1至1.5億美元（約7.8至11.7億港元）。聯邦調查局（FBI）周一（29日）搜查西雅圖一處住宅，檢獲電子器材，一名涉案黑客被捕。



案情指，前軟件工程師湯姆森（Paige Thompson）犯案後，於3月至7月期間，陸續在編碼平台上載盜來的資訊；最終有人向Capital One舉報，揭發事件。執法人員在發布者的位址中查得湯姆森的全名，她因而落網，其動機未明。湯姆森現時被扣押，將於周四（8月1日）上庭。



湯姆森雖未能盜取Capital One客戶的信用卡資訊，但竊來約14萬個相當於身份證號碼的社會安全號碼、8萬個銀行戶口號碼等，客戶手機號碼及信用卡積分亦遭洩漏。Capital One估計，年內將需處理大量客戶通知、信用監察及法律支援等手續，料花費巨款。