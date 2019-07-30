參議院未能推翻特朗普否決　華府將向沙特售武

美國參眾兩院早前先後通過決議案，阻止總統特朗普向沙特阿拉伯等中東地區國家售武。惟特朗普上周行使否決權，駁回國會的提案。參議院周一（29日）提出推翻總統否決權，惟票數不足未能通過。



參議院就3項提案表決，其中一項投票的票數是45票贊成、40票反對，贊成票中包括5名倒戈共和黨議員。惟票數仍未達到所需的三分之二，故無法推翻特朗普的否決權。



特朗普早前尋求國會批准22項軍售案，出售飛機支援維份與精確制導彈藥等武器予沙特、阿聯酋等國。其後特朗普在5月透過宣布國家緊急狀態繞過國會，向這些國家出售總值超過80億美元（約624億港元）的軍備。雖然民主共和兩黨聯手在眾議院和參議院通過決議案，但被特朗普否決。



另一方面，由民主黨領導的眾議院監察委員會周一（29日）指，特朗普的億萬富翁好友、地產大亨巴拉克（Tom Barrack）嘗試收購核電子公司西屋電氣（Westinghouse），並游說特朗普成為沙特核電廠的特使，以加尋求在該國建設核反應堆。報告提出憂慮，白宮是否將特朗普朋友的利益放在國家安全、阻止核武擴散之上。