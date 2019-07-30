911受害者告沙特追討賠償　若免死刑主腦或願作證

美國911恐襲的受害者，早前入稟控告沙特阿拉伯追討數十億美元賠償，沙特政府一直否認有涉案。英媒周一（29日）報道，受害者的律師團上周五（26日）已向曼哈頓地方法院遞交信件，當中透露被指是恐襲主腦的哈立德（Khalid Sheikh Mohammed）有意成為證人，條件是美國不判處他死刑。



根據信件，原告律師團正與被聯邦扣押的5名證人的律師接觸，以了解他們能否作書面證供。包括哈立德在內的3名證人現被囚於古巴關塔那摩灣監獄，另外2人則被囚於科羅拉多州佛羅倫斯的「超級監獄」。信件指，哈立德目前沒有同意作證，但有可能改變主意，而驅使他下決定的「主要因素」是「起訴的基本性質」，和排除被判死刑的可能，或會令他同意與原告有更廣泛的合作。



哈立德與其他在關塔那摩灣監獄的囚犯均已出席案件的審前聆訊。原告的代表律師克賴恩德勒（James Kreindler）表示，暫不清楚哈立德對於此訴訟案有多大作用，但將不遺餘力爭取。代表沙特政府的美國律師凱洛格（Michael Kellogg）拒絕回應事件；美國司法部暫未有回應。



美國於2016年通過《追究恐怖主義捐助者法案》，賦予美國民眾有權起訴資助恐怖主義的國家，因此911受害者及其家屬可控告涉嫌與恐襲有關的沙特阿拉伯政府。

