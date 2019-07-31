助理國務卿︰華留學生依賴官媒惹誤解　影響交流

中國是美國最大的海外留學生來源國。美國助理國務卿瑪麗羅伊斯（Marie Royce）周二（30日）在留學美國論壇發表專題演說，表示中國留學生受中國社交網站及國營媒體影響，誤解美國，影響與美國同學交流。她亦對中國駐外機構透過學生組織監控學生表示擔憂。



主管教育與文化事務的瑪麗羅伊斯，指全美有超過百萬海外留學生，單在去年來自中國的留學生就超過36萬人，為美國經濟貢獻150億美元（約1200億港元），惟這些中國留學生習慣聚集在一起，錯失與美國同學共同生活和學習的機會。



瑪麗羅伊斯引述一項研究指，90%的中國學生以微信作為主要網路溝通媒介，透過微信和在中國親友聯繫，84%中國學生更完全依賴中國網站獲取和美國有關的訊息。羅伊斯指，中國共產黨正努力向包括海外留學生在內的中國公民提供不精確的美國圖像，向中國學生誇大在美國生活與學習的危險。她指這種持續不斷的錯誤訊息形成恐懼泡沫，阻礙中國學生與美國同學往來。



此外，羅伊斯又提到和中國使領館關係密切的中國學生學者協會對中國學生可能產生不當影響，施壓及扼殺言論。