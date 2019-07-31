偷手機招惹禍　惡霸殺妙齡女井底水泥埋屍

美國亞拉巴馬州一名失蹤逾月的20歲女子，周日（28日）被發現棄屍井內，警方同日拘捕2名男子，控以謀殺及虐待屍體；第3名疑犯因涉及另一宗案件，目前扣押在監獄中，目擊者指有第4人涉案，目前仍在調查中。已落網的其中一名疑犯供稱，死者因偷去他的手機而喪命。



死者沃特金斯（Marka Willoe Watkins）曾參加高中選美，她的祖母於上月15日報案，指孫女失蹤。塔斯卡盧薩縣警方周日接獲線報，在一間空屋井底發現被水泥淹埋的屍體。證詞指，20歲疑犯內韋爾斯（Joseph Brandon Nevels）用霰彈槍射向沃特金斯頭部，29歲的霍爾（Devon Trent Hall）則用繩勒死她，29歲的巴特爾斯（Kendal Tyler Battles）聯同另外2人對死者拳打腳踢。



一眾疑犯其後駕車棄屍及倒水泥埋屍，警員檢走棒球棍等證物調查。沃特金斯表哥指，與祖母相依為命的表妹身世多舛，她的母親被朋友劫殺，父親早年亦不幸離世。他認為沃特金斯自小在毒品圍繞下艱難長大，可惜與狐群狗黨混迹，終釀成慘劇。

