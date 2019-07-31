新聞背後：中美貿易談判　聚焦8大範疇

中美貿易談判代表經多次協商，談判議題聚焦於取消關稅的程度和時間、知識產權、結構性改革、協議執行機制等八大範疇。



1.強迫技術轉移及網絡盜竊●美國要求中國確保外國企業不會因合資要求丶不公平營商許可及其他形式的施壓，而被迫轉移技術。特朗普政府指控中方支持黑客盗取美國公司的商業機密，希望北京加強監管及起訴黑客，但雙方在此議題難達成共識。



2.知識產權●華府擬令中國加強法例及執法，打擊偷取知識產權及違反版權的行為。中國早前成立新的知識產權法院，但議題續成談判重點之一，美方尋求中方更大的讓步。



3.貿易●美國要求北京開放家禽、牛肉及其他農產品市場，同時令糧食運送符合世界貿易組織規定，以及加快新基因改造種子的批審速度。中方承諾購買更多的美國農產品、液化天然氣及半導體，同時降低美國製造的天陽能電池原料多晶硅關稅。



4.服務●美方希望中方擴大開放金融市場，包括允許VISA及萬事達卡在中國的營運，打破銀聯獨大的局面。中方態度在談判期間軟化。



5.非關稅貿易壁壘●特朗普政府視中國的工業補貼、大量規管、營商許可審批過程等令華企有不公平優勢的措施為非關稅貿易壁壘，當中美方的首要目標是北京對「中國製造 2025」10大核心領域的補貼。美國認為 補貼製造業以控制產業鏈不符市場運作，有指「中國製造2025」是華府向中國發動貿易戰的原因之一。惟北京視「中國製造2025」為邁向科技強國的核心計劃，所以不肯讓步。



6.人民幣匯率●美國要求中方維持人民幣匯率穩定，不要透過贬值抵銷華府關稅的影響；中方則多番強調沒有操控貨幣。中國國家領導人在一帶一路高峰論壇會上表示，中國將會盡力平穩人民幣匯率，營造良好的營商環境。