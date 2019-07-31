民主黨次輪總統初選辯論　桑德斯沃倫成眾矢之的

美國民主黨第二輪總統初選辯論，在當地時間周三（30日）和周四（31日）舉行，20名候選人分兩組參與由有線電視新聞網絡（CNN）舉行的辯論節目。在首天的辯論中，10名民主黨人就醫保和移民問題唇槍舌劍，而桑德斯和沃倫皆支持的「全民醫保方案」成為眾矢之的，飽受抨擊。



全民醫保方案建議政府全面接管醫療保險行業，但被溫和派的議員反對，指方案成本高且效率低，又可能會令中產階層要交的稅增加。前馬里蘭州眾議員德萊尼（John Delaney）說：「他們提出的全民醫保是不切實際的，繼續支持他們只會令特朗普再次當選。」而桑德斯反擊指：「醫療保障應該是基本人權，而不是特權。我會堅定相信這點並繼續為此而戰。」



桑德斯補充，或許中產階層可能會交更多的稅，但他們不再需要支付保險費，整體而言他們需要付的費用會更少。沃倫支持他的論點，更指民主黨人對遠大的想法感到畏懼，她說：「我們沒有企圖剝奪大家的醫療保障，那是特朗普政府在做的事。」暗指前總統奧巴馬所推行、於2010年通過的《平價醫保法》正被特朗普逐漸削減。



當戰線移至移民政策方面，民主黨員的分歧收窄，集中批評特朗普不人道的移民政策，但亦有不少暗湧。沃倫說：「若我們要處理好邊境的問題，最重要的是不要被特朗普玩弄在股掌之中。」而蒙大拿州州長布洛（Steve Bullock）反駁：「但妳正被他玩弄在股掌之中。」反諷一個明智的移民系統需要一個明智的領導者，而這個人不需要用全民醫保爭取支持。



下場辯論將在周四晚上8時舉行，相信焦點會落在前副總統拜登和加州聯邦參議員賀錦麗身上。