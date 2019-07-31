曾囚北韓獲蓬佩奧親救回國　美籍韓翁認是美韓間諜

北韓於去年第一次美朝峰會前釋放3名被囚韓裔美國公民，其中商人金東哲周一（29日）向美媒承認他自2009年起為美國及南韓當間諜，偷取北韓的軍事及核子機密，而令他身份曝光被捕的原因，可能是北韓發現他為中情局（CIA）偷拍一艘停泊羅津港的可疑船隻。



金東哲被指接收北韓核子及軍事機密，於2015年被捕，翌年4月被裁定顛覆及間諜罪成，判處10年勞改。他向《NK News》透露，當年大部分在北韓承認的控罪是真確，他早年在北韓營商，CIA一名特工於是招攬他，指他可為祖國搜集北韓情報。他多年來與CIA及南韓國家情報局合作，聲稱是為南韓仇恨北韓的保守勢力效勞。



報道指，美韓要求金東哲搜集北韓軍事及核計劃情報，並給他竊聽裝置、有隱藏鏡頭的手錶等。金東哲承認單靠上述裝備是無法取得最重要的資訊，他相信因一張拍攝可疑船隻的相片外洩，導致北韓拘捕他。



金東哲憶述，自己被捕後北韓對他嚴刑拷打，令他部分身體部位永遠失去知覺，他最終供出北韓線人及協助他的官員名字，他們可能已遭處決。



美朝去年關係破冰後，美國總統特朗普指示國務卿蓬佩奧磋商釋放在囚美籍韓裔男子。蓬佩奧於同年5月初親訪平壤，將被囚的金東哲、金相德及金學松帶回美國。金相德早年因在平壤科技大學作客席教授期間，被指「進行企圖顛覆北韓政權的敵意犯罪行為」而被判囚，同為學者的金學松則因「與北韓敵對行為」等罪被捕。