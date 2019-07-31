國防部上年度購近萬件中國科技產品　或有安全風險

美國五角大樓總監周二（30日）發表審核報告，指出國防部員工在2018財政年度，購買了9000多件打印機、相機、電腦等商用科技產品，可能包含已知的安全風險，或被用作監視或入侵美國軍事人員或設施的資料。當中包括聯想電腦、利盟打印機等的中國產品。



報告顯示，陸軍及空軍人員在2018財政年度，花了3300萬美元（約2.6億港元）購買這些可疑產品。其中包括逾8000部利盟（Lexmark）打印機，該公司已被華企收購，被指與中國安全部門有聯繫。報告指，這些打印機可能曾展開阻斷服務攻擊或網絡間諜行為。



美國多個政府部門自2006年起，已通報指聯想集團的電腦有遭網上監視的風險，但空軍在2018年度仍購入1378部，陸軍亦購了195部。審核員又指，國防部過去一直有購買中國科技公司華為、中興通訊、俄羅斯軟件公司卡巴斯基實驗室等的產品，直到其他部門發現潛在風險及國會通過禁止採購這些公司的產品為止。



報告指出，國防部採購有安全風險產品的行為可能持續，但若不處理監管問題，確認、存取、減低有關產品的弱點，將產生更多風險，甚至可能危及使用商用現貨產品的貴價武器，令攸關國安的任務陷入危險。