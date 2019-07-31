將完成退出中導條約　美盼與俄簽新軍控協議

美國8月2日將完成退出《中程導彈條約》的程序，白宮國家安全顧問博爾頓周二（30日）預料，美俄《新削減戰略武器條約》的有效期不會延長。不過，總統特朗普同日稱，希望與俄羅斯達成新的軍控條約，以減少兩國的核武數量。



華府以俄羅斯違反條約為由，今年2月宣布展開為期6個月的退出《中程導彈條約》程序；俄羅斯總統普京今年7月也下令暫停履行條約。它禁止美俄擁有及部署射程500公里至5500公里、搭載常規及核子彈頭的陸基彈道導彈及巡航導彈。



特朗普周二受訪時被問及此事，他回應說：「我認為將與俄羅斯達成有關軍控的協議，因為我們雙方現時所做的事，是增加我們根本不需要的武器。」他上月與中國及俄羅斯的領導人會面時，曾經提出中美俄三方達成新的軍控條約。



美國先後退出《反導條約》及《中程導彈條約》，意味美俄的核不擴散三大支柱，只餘下2021年到期的《新削減戰略武器條約》。華府鷹派官員博爾頓指該條約有瑕疵，不包括俄國短程戰術核武及投射系統，因此預料條約不會續期。



另外，對於俄羅斯指控美國計劃退出《全面禁止核試條約》，美國駐聯合國的裁軍代表伍德周二否認，反指俄方作出蘇聯風格的宣傳，重申美方遵守條約。