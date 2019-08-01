王毅將在東盟會議晤蓬佩奧　面談中美貿易議題

中美經貿代表團周三（7月31日）在上海結束第12輪高級別貿易談判後，身在曼谷參加東盟的中國國務委員兼外交部長王毅，將於周四（8月1日）在當地與美國國務卿蓬佩奧會面，就貿易戰議題進行面對面溝通。



對於中美重啟談判，王毅在周三表示，這是落實兩國元首此前於日本大阪達成的重要共識，而雙方團隊在會面中坦誠高效地談判，並指只要中美相互尊重，確實進行平等磋商，照顧好彼此合理關切，便能達成互利雙贏，「只要符合中美利益也就符合各國利益」。



王毅又指，中美磋商證明不管兩國之間有多麼複雜問題，甚至尖銳矛盾，雙方還是需要也應該坐下來進行面對面溝通，共同找尋妥善解決的方法，也看到雙方不是只有問題，還有很多合作；對與蓬佩奧會面，王指這是一次重要的機會，希望雙方都能本着坦誠和建設性態度，全面深入交換意見，既妥善處理分歧，也積極探討合作，共同努力建立以協調、穩定、合作為基調的中美關係。



在新一輪談判結束後，內地官媒發表評論文章認為，兩國從上海重新出發，要更加辨明中美合作才能共贏的大棋局，也要認清未來磋商路上的曲折複雜，需要更多時間、耐心和毅力，「也考驗着雙方的政治智慧」；另有文章指出，美方自貿易戰以來把對華開展極限施壓作為主要策略，美方需要取消或放鬆相關的壓力，不斷對中方採購美國農產品提供回報，這樣將會形成中國持續增購美國農產品的良好條件，令農產品採購從兩國鬥爭的焦點之一，變成增加兩國合作關係的強而有力紐帶。



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