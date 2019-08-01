F/A18-E戰機星戰峽谷墜毀　機師生死未卜7人輕傷

美國海軍一架F/A-18E超級大黃蜂戰機周三（7月31日）常規飛行訓練期間，在加州死亡谷國家公園墜毀，失事地點位於美軍戰機經常低飛訓練的星球大戰峽谷附近。事故造成7名觀看戰機低飛的遊客輕傷，機師生死未卜，軍方已派出救援直升機前往搜救。有目擊者表示，事後在沙漠上空看見黑色的蘑菇雲直衝天際。



事發於當地時間早上10時左右，一架隸屬美國海軍航空兵拉莫爾航空站、第151聯合戰鬥攻擊機聯隊的F/A-18E，在加州死亡谷國家公園西南部的因約縣附近墜毀。拉莫爾航空站證實，戰機在加州中國湖海軍航空站以東墜毀，已派出直升機搜救。海軍航空兵發言人弗蘭德斯中校表示，搜救行動仍然持續，機師狀況不明，不清楚墜機原因。



有國家公園護林員表示，戰機可能撞到峽谷的岩壁而墜毀，戰機失事時離停車場很近，但他不清楚飛行高度。事故導致峽谷邊緣克勞利神父瞭望台的數名遊客受傷，他們當時在遠眺從峽谷飛出的戰機。



目擊者卡塞爾（Aaron Cassell）指，戰機墜毀時沒有看到降落傘打開，他的父親事後驅車到失事地點，發現戰機殘骸分佈在停車場及瞭望台中間地帶，戰機整流罩嚴重受損，變成如保齡球大小，其他碎片撕裂成鴨舌帽大小。



星球大戰峽谷在拉斯維加斯以北逾200公里，又稱彩虹峽谷，該峽谷的火山岩呈紅、粉、灰等顏色，電影《星球大戰》曾在該地取景。美國空軍及海軍戰機經常在星球大戰峽谷作低空飛行訓練，每天吸引大批航空發燒友到場拍攝，但平均飛行高度僅有61米，機師要在超低空轉彎，否則撞到岩壁或直接墜毀。